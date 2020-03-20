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У Києві можуть дозволити роботу магазинів засобів гігієни і косметики

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 08:45
У Києві можуть дозволити роботу магазинів засобів гігієни і косметики
Фото: Микола Поворозник (РБК-Україна)

У столиці можуть відновити роботу спеціалізовані магазини, що продають засоби санітарії

У Київській міській державній адміністрації планують відновити роботу в столиці магазинів з продажу засобів гігієни і косметики на період карантину введеного через коронавіруса. Про це інтерв'ю РБК-Україна повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, робота таких магазинів повинна бути відновлена, адже там продаються засоби гігієни і санітарії.

"У нас, наприклад, є кілька мереж магазинів, які продають в основному засоби гігієни та частково - косметику. Більшість з них припинили роботу. Зараз ми проведемо консультації, і, на мою думку, вони повинні відновити роботу з дотриманням всіх норм і правил. Адже там продаються засоби гігієни та засоби санітарії", - сказав Поворозник.

Раніше РБК-Україна писало, що в КМДА прийняла рішення про введення надзвичайної ситуації в Києві. Документи зараз проходять юридичні процедури. Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що уряд очікує рішення КМДА, для введення НС в Києві.

Нагадаємо, раніше в Києві посилили карантинні заходи за коронавіруса. Зокрема, були закриті всі громадські об'єкти, в тому числі ТРЦ, магазини, заклади громадського харчування та метро.

Зазначимо, станом на 20 березня в Україні зафіксовано 26 випадків коронавіруса.

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