В Киеве могут ограничить работу одной станции метро

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ограничения возможны сегодня, 25 августа

В воскресенье, 25 августа, в связи с праздничным концертом возможное ограничение в работе станции метро "Арсенальная". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

Как сообщается, сегодня на станции метро "Арсенальная" могут ввести ограничения на вход пассажиров в связи с праздничным концертом на Певческом поле.

"Сегодня, 25 августа 2019 года в связи с проведением праздничного концерта на Певческом поле Печерского ландшафтного парка возможно ограничение (не закрытие) на вход для пассажиров станции "Арсенальная", - говорится в объявлении метрополитена.

Напомним, что вчера, 24 августа, в связи с проведения мероприятий ко Дню независимости Украины была закрыта на вход и выход станция метро "Майдан Независимости". Станция метро "Крещатик" работала в привычном режиме.

РБК-Украина писало, что десять станций метро Киева отказались от продажи и пополнения карты метро из-за внедрения электронного билета. В частности, об отказе от карты метро сообщили на станциях "Крещатик", "Майдан Независимости", "Арсенальная" и "Театральная".

Добавим, что в начале августа на красной ветке столичного метро произошел сбой. По техническим причинам станцию метро "Крещатик" закрыли на вход и выход для пассажиров. Также были закрыты станции "Университет" и "Театральная".