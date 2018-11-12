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В Киеве из-за минирования закрыта станция метро "Дарница"

Новости » Происшествия    12.11.2018 - 12:06
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Станцию "Дарница" закрыли на вход и выход

В Киеве сегодня, 12 ноября 2018 года, из-за минирования закрыта станция метро "Дарница". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".

Как сообщается, на время проверки станция "Дарница" закрыта на вход и выход.

"Внимание! Станцию "Дарница" закрыли на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", - говорится в сообщении.

В Киеве из-за минирования закрыта станция метро &quot;Дарница&quot;

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что вчера днем, 11 ноября, в Киеве временно не работал фуникулер

Отметим, ранее в Киевской городской государственной администрации сообщали, что из-за ремонтных работ на мостах Киева движение транспорта может быть осложнено, водителей просят предусматривать больше времени на дорогу. На данный момент в Киеве проводятся ремонтные работы на  Южном мосту, мосту Метро через Русановский пролив, на Северном мосту и на мосту Патона.

Добавим, в Киеве с января 2019 года начнут демонтаж основных конструкций Шулявского путепровода. Как сообщали в КГГА, реконструкция Шулявского путепровода будет завершена в 2019 году.

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