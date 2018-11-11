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В Киеве приостановили работу фуникулера

Новости » Общество    11.11.2018 - 15:29
Фото: киевский фуникулер (@istetsen)
Фото: киевский фуникулер (@istetsen)

Специалисты работают над устранением неисправностей

В "Киевпастрансе" сообщили о временной остановке работы фуникулера 11 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу "Киевпастранса" в Facebook.

"Пассажиры! С 14:30 временно приостановлено движение фуникулера. Наши специалисты уже на месте и работают над устранением технических неисправностей. Учитывайте это, пожалуйста, при планировании поездок", - говорится в сообщении.

В Киеве приостановили работу фуникулера

Напомним, ранее в КГГА призвали водителей учитывать возможные пробки из-за ремонта мостов.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве с 9 ноября на мосту Патона будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе.

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