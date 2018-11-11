В Киеве приостановили работу фуникулера

Фото: киевский фуникулер (@istetsen)

Специалисты работают над устранением неисправностей

В "Киевпастрансе" сообщили о временной остановке работы фуникулера 11 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу "Киевпастранса" в Facebook.

"Пассажиры! С 14:30 временно приостановлено движение фуникулера. Наши специалисты уже на месте и работают над устранением технических неисправностей. Учитывайте это, пожалуйста, при планировании поездок", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в КГГА призвали водителей учитывать возможные пробки из-за ремонта мостов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве с 9 ноября на мосту Патона будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе.