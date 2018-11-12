У Києві через мінування закрита станція метро "Дарниця"

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Станцію "Дарниця" зачинено на вхід та вихід

У Києві сьогодні, 12 листопада 2018 року, через мінування закрита станція метро "Дарниця". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КП "Київський метрополітен".

Як повідомляється, на час перевірки станція "Дарниця" закрита на вхід і вихід.

"Увага! Станцію "Дарниця" зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Проводиться перевірка", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що вчора вдень, 11 листопада, в Києві тимчасово не працював фунікулер.

Відзначимо, раніше в Київській міській державній адміністрації повідомляли, що через ремонтні роботи на мостах Києва рух транспорту може бути ускладнено, водіїв просять передбачати більше часу на дорогу. На даний момент в Києві проводяться ремонтні роботи на Південному мосту, мосту Метро через Русанівську протоку, на Північному мосту і на мосту Патона.

Додамо, в Києві з січня 2019 року почнуть демонтаж основних конструкцій Шулявського шляхопроводу. Як повідомляли в КМДА, реконструкція Шулявського шляхопроводу буде завершена в 2019 році.