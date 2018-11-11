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В Киеве в январе начнут демонтаж основных конструкций Шулявского путепровода

Новости » Инфраструктура    11.11.2018 - 12:05
Фото: Шулявский путепровод (УНИАН)
Фото: Шулявский путепровод (УНИАН)

Реконструкция Шулявского путепровода будет завершена в 2019 году

В Киеве с января 2019 года начнут демонтаж основных конструкций Шулявского путепровода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

По словам директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергея Симонова, реконструкция Шулявского путепровода будет завершена в 2019 году.

Как отмечается, в 2018 году началась реконструкция транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Вадима Гетьмана. В настоящее время установлен нижний слой покрытия на съезде с ул. Гетьмана на проспект Победы, продолжается перекладка инженерных сетей на заезде с проспекта Победы на ул. Александра Довженко.

"Планируем начать работы по демонтажу основных конструкций Шулявского путепровода с января 2019 года", - отметил Симонов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Шулявсукий путепровод планировали снести в первые выходные ноября 2018 года. Отметим, реконструкция Шулявского путепровода в Киеве началась 1 мая текущего года, в связи с ремонтом движение транспорта в указанном районе изменено.

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Новости Украины КиевШулявский путепровод
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