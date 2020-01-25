В Киеве метро возобновило работу

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Станция "Крещатик" открыта для пассажиров

Минирование метро в Киеве не подтвердилось, станции работают в обычном режиме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

Как сообщается, специалисты проверили территорию метрополитена и не обнаружили никаких взрывоопасных предметов. После проверки станцию "Крещатик" открыли для пассажиров.

"Все станции работают в обычном режиме", - заявили в метрополитене.

Напомним, утром 25 января станция метро "Крещатик" и пересадка были закрыты для пассажиров из-за анонимного звонка о минировании. На место происшествия отправились взрывотехники для проведения обследования территории метрополитена.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве вчера, 24 января, из-за анонимного сообщения о минировании были закрыты центральные станции метрополитена. В частности, временно закрывались станции "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота" и "Театральная". Минирование не подтвердилось.

Кроме того, 10 января в Киеве после анонимного звонка о минировании станцию метро "Майдан Независимости" и пересадку на "Крещатик" закрывали на вход и выход. На территории метро проводили проверку.