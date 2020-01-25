В Киеве закрыли станцию метро "Крещатик"

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Поступило сообщение о минировании

Станцию "Крещатик" утром 25 января закрыты на вход и выход, также не работает пересадка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевского метрополитена".

Поступил анонимный звонок о минировании. Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки.

Напомним, в Киеве в пятницу вечером, 24 января, поступило анонимное сообщение о минировании центральных станций метрополитена. В связи с этим временно были закрыты станции метро "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота" и "Театральная".

Никаких взрывоопасных предметов не нашли. Впоследствии "подземка" возобновила работу в штатном режиме.

РБК-Украина писало, что 10 января в Киеве из-за анонимного звонка о минировании станции метро "Майдан Независимости" и пересадку на "Крещатик" закрыли на вход и выход. На территории метро проводили проверку.

Кроме того, 30 декабря в Киеве после анонимного звонка о минировании закрыли станцию метро "Крещатик" и пересадку на "Майдан Независимости". Правоохранители получили анонимный звонок о минировании станции метро "Крещатик". В ходе проверки опасных предметов обнаружено не было.