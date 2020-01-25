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У Києві метро відновило роботу

Новини » Надзвичайні події     25.01.2020 - 08:54
У Києві метро відновило роботу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Станція "Хрещатик" відкрита для пасажирів

Мінування метро у Києві не підтвердилося, станції працюють у звичайному режимі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку КП "Київський метрополітен" у Facebook.

Як повідомляється, фахівці перевірили територію метрополітену та не виявили жодних вибухонебезпечних предметів. Після перевірки станцію "Хрещатик" було відкрито для пасажирів.

"Всі станції працюють у звичайному режимі", - заявили в метрополітені.

У Києві метро відновило роботу

Нагадаємо, зранку 25 січня станція метро "Хрещатик" та пересадка були зачинені для пасажирів через анонімний дзвінок про мінування. На місце події вирушили вибухотехніки для проведення обстеження території метрополітену.

Також РБК-Україна писало, що у Києві вчора, 24 січня, через анонімне повідомлення про мінування було зачинено центральні станції метрополітену. Зокрема, тимчасово зачинялися станції "Хрещатик", "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Золоті ворота" та "Театральна". Мінування не підтвердилося.

Крім того, 10 січня в Києві після анонімного дзвінка про мінування станцію метро "Майдан Незалежності" і пересадку на "Хрещатик" зачиняли на вхід і вихід. На території метро проводили перевірку.

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