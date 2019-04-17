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В Киеве частично ограничат движение на Южном мосту

Новости » Общество    17.04.2019 - 15:35
В Киеве частично ограничат движение на Южном мосту
Иллюстративное фото (Автоцентр)

В связи с ремонтными работами с 19 апреля до 22 апреля частично ограничат движение транспорта

В пятницу, 19 апреля, в Киеве частично ограничат движение транспорта на Южном мостовом переходе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, в связи с ремонтными работами 19 апреля с 23:00 до 22 апреля 04:00 будет частично ограничено движение транспорта в направлении с проспекта Николая Бажана на Столичное шоссе.

"Коммунальная корпорация извиняется за временные неудобства и просит с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с выполнением ремонтных работ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в столице с 13 по 20 апреля будет действовать ограничение движения транспорта через проспект Победы. Отмечается, что движение транспорта ограничат в связи с демонтажем пролетного строения Шулявского путепровода.

Кроме того, с 10 до 30 апреля будут действовать ограничение движения транспорта на улице Ивана Федорова. Отмечается, что движение ограничат в связи с реконструкцией улицы Ивана Федорова на участке от вулицы Большой Васильковской до улицы Предславинской.

Также в Киеве с 9 апреля частично закрывается движение транспорта на проспекте Академика Палладина, возле станции метро "Академгородок". В связи с выполнением работ по капитальному ремонту движение транспорта по нечетной стороне на участке от улицы Академика Булаховского до Кольцевой дороги будет закрыто. Движение транспорта будет осуществляться по встречному направлению.

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