В Киеве ограничат движение на улице Федорова

Иллюстративное фото (Автоцентр)

Ограничения будут действовать с 10 по 30 апреля

В Киеве с 10 до 30 апреля будут действовать ограничения движения транспорта на улице Ивана Федорова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что движение транспорта будет ограничено в связи с реконструкцией улицы Ивана Федорова на участке от вулиі Большой Васильковской до улицы Предславинской.

"Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве с 9 апреля частично закрывается движение транспорта на проспекте Академика Палладина возле станции метро "Академгородок". В связи с выполнением работ по капитальному ремонту движение транспорта по нечетной стороне на участке от улицы Академика Булаховского до Кольцевой дороги будет закрыто. Движение транспорта будет осуществляться по встречному направлению.

РБК-Украина писало, что в Киеве к 12 апреля частично перекроют движение путепроводом через линию скоростного трамвая на улице Драйзера.Там будут проводить ремонт деформационного шва.

Кроме того, с 12 апреля до 3 мая будет частично ограничено движение транспорта по путепроводу на Харьковском шоссе через железнодорожные пути. Ограничения начнут действовать с 10:00 12 апреля в связи с проведением работ по ремонту деформационных швов.