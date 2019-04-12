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В Киеве временно ограничат движение по проспекту Победы

Новости » Общество    12.04.2019 - 15:33
В Киеве временно ограничат движение по проспекту Победы
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Ограничения будут действовать с 13 по 20 апреля

В Киеве с 13 по 20 апреля будет действовать ограничение движения транспорта по проспекту Победы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что движение транспорта ограничат в связи с  демонтажем пролетного строения Шулявского путепровода. 

С 13 по 15 апреля запранировано частичное ограничение движения в сторону центра, 16-19 апреля - частичное ограничение в сторону области. Кроме того, в ночь на 16,17,18,19 и 20 апреля будет ограничено движение с 23:00 до 06:00 следующего дня. 

"КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и внимательно соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать аварийных ситуаций на дороге", - говорится в сообщении. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что с 10 до 30 апреля будут действовать ограничения движения транспорта на улице Ивана Федорова. Отмечается, что движение ограничат в связи с реконструкцией улицы Ивана Федорова на участке от вулицы Большой Васильковской до улицы Предславинской.

Также в Киеве с 9 апреля частично закрывается движение транспорта на проспекте Академика Палладина возле станции метро "Академгородок". В связи с выполнением работ по капитальному ремонту движение транспорта по нечетной стороне на участке от улицы Академика Булаховского до Кольцевой дороги будет закрыто. Движение транспорта будет осуществляться по встречному направлению.

Напомним, что в Киеве к 12 апреля частично перекроют движение путепроводом через линию скоростного трамвая на улице Драйзера.Там будут проводить ремонт деформационного шва.

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