В Киеве на месяц ограничат движение на Воздухофлотском путепроводе

В Киеве с 19 июня частично ограничат движение на Воздухофлотском путепроводе и под ним. Ограничения продлятся до 19 июля.

Об этом сообщает прес-служба Киевской городской государственной администрации.

На путепроводе в течение месяца будут проводить противоаварийные работы.

В этот период, кроме движения на путепроводе, будет частично ограничено движение под ним на одной полосе проспекта Победы в направлении Святошино.

Напомним, ранее в Киеве вводили ограничения на движение по проспекту Победы под Воздухофлотским путепроводом.

Кроме того, из-за жары в Киеве ограничили движение крупногабаритного транспорта: ограничения будут действовать при температуре воздуха более +28 градусов.

Добавим, до 15 июля в Киеве ограничено движение по улице Ивана Франко из-за проведения ремонта.