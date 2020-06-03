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В центре Киева на месяц перекроют одну из улиц: варианты объезда

Новости » Общество     03.06.2020 - 15:37
В центре Киева на месяц перекроют одну из улиц: варианты объезда
Фото: ремонт дороги в Киеве (РБК-Украина)

Объехать участок можно будет по улицам Лысенко и Коцюбинского

С 4 июня в Киеве ограничат движение по улице Ивана Франко. А уже с 8 июня движение по улице перекроют более чем на месяц.

Об этом сообщили в "Киевавтодоре".

На указанном участке улицы коммунальщики планируют средний ремонт. В связи с этим дорогу перекроют более чем на месяц - с 8 июня до 15 июля.

"Дорожники будут обновлять покрытие в квартале между улицами Богдана Хмельницкого и Липинского. Объехать участок, где будет длиться ремонт, можно будет по улицам Лысенко и Коцюбинского", - говорится в сообщении.

НА ВУЛ. І. ФРАНКА ОБМЕЖАТЬ РУХ З 4 ЧЕРВНЯ ДО 15 ЛИПНЯ На вулиці Івана Франка розпочинаємо середній ремонт....

Опубліковано Комунальна корпорація "Київавтодор" Середа, 3 червня 2020 р.

Напомним, с 1 июня в Киеве заработала автофиксация нарушений правил дорожного движения.

За два дня работы системы было зафиксировано около 100 тыс. случаев превышения скорости.

Также в МВД опубликовали номера автомобилей, которые двигались со скоростью более 170 километров в час.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины ремонтдорогиперекрыто движение
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