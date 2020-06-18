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У Києві на місяць обмежать рух на Повітрофлотському шляхопроводі

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Роботи на шляхопроводі триватимуть до 19 липня

У Києві з 19 червня частково обмежать рух на Повітрофлотському шляхопроводі та під ним. Обмеження триватимуть до 19 липня.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

На шляхопроводі впродовж місяця будуть проводити протиаварійні роботи.

У цей період, крім руху на шляхопроводі, буде частково обмежено рух під ним на одній смузі проспекту Перемоги в напрямку Святошина.

Нагадаємо, раніше в Києві вводили обмеження на рух по проспекту Перемоги під Повітрофлотським шляхопроводом.

Крім того, через спеку в Києві обмежили рух великогабаритного транспорту: обмеження діятимуть за температури повітря понад +28 градусів.

Додамо, до 15 липня у Києві обмежено рух вулицею Івана Франка через проведення ремонту.

Автор: Дмитро Левицький

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