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В Киеве на проспекте Победы сегодня ограничат движение транспорта

Новости » Общество     13.06.2020 - 07:13
В Киеве на проспекте Победы сегодня ограничат движение транспорта
Фото: движение запрещено (Автоцентр)

Ограничения начнут действовать с 8 утра

В Киеве с 8 утра 13 июня ограничат движение транспорта на проспекте Победы под Воздухофлотским путепроводом. Движение транспорта там приостановят с 8 утра.

Об этом сообщает "Киевавтодор".

На Воздухофлотском путепроводе работники КП "Киевавтодормост" будут устраивать временные подпорные конструкции. Работать будут с проспекта Победы.

"Чтобы уменьшить влияние на трафик, работы проведут в течение выходных. Во время работ движение будет частично ограничено крайними левыми полосами", - говорится в сообщении.

Ограничения будут действовать до 20:00 14 июня.

Ранее сообщалось, что в Киеве из-за жары решили ввести ограничения на движение крупногабаритных автомобилей с 12 июня.

Напомним, с 18 мая в Киеве уже введены ограничения въезд крупногабаритного транспорта, которые действуют в утреннее и вечернее время.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины ограничение движения
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