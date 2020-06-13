В Киеве на проспекте Победы сегодня ограничат движение транспорта

Ограничения начнут действовать с 8 утра
В Киеве с 8 утра 13 июня ограничат движение транспорта на проспекте Победы под Воздухофлотским путепроводом. Движение транспорта там приостановят с 8 утра.
Об этом сообщает "Киевавтодор".
На Воздухофлотском путепроводе работники КП "Киевавтодормост" будут устраивать временные подпорные конструкции. Работать будут с проспекта Победы.
"Чтобы уменьшить влияние на трафик, работы проведут в течение выходных. Во время работ движение будет частично ограничено крайними левыми полосами", - говорится в сообщении.
Ограничения будут действовать до 20:00 14 июня.
Ранее сообщалось, что в Киеве из-за жары решили ввести ограничения на движение крупногабаритных автомобилей с 12 июня.
Напомним, с 18 мая в Киеве уже введены ограничения въезд крупногабаритного транспорта, которые действуют в утреннее и вечернее время.
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Автор: Инна Собора