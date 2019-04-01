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В Киеве на Майдане экстренно эвакуируют людей из ТРЦ

Новости » Происшествия    01.04.2019 - 13:54
В Киеве на Майдане экстренно эвакуируют людей из ТРЦ
Фото: Майдан Незалежности (Виталий Носач, РБК-Украина)

Полицейские Киева проверяют сообщение о заминировании торгового-развлекательного центра на Майдане Незалежности

Полицейские Киева проверяют сообщение о заминировании торгового-развлекательного центра на Майдане Незалежности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции столицы. 

Сообщается, что на спецлинию "102" обратился представитель торгового центра, который находиться на Майдане Незалежности. Он сообщил, что на электронную почту заведения пришло письмо с информацией о минировании. 

На вызов сразу выехали специалисты профильных служб для проведения проверки торговых помещений и прилегающей территории. Проводится эвакуация 2 тыс. человек.

Происшествие было зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, ранее в Киеве сообщалось о заминировании четырех торгово-развлекательных центров в  Днепровском, Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах столицы.

Кроме того, в Киеве минировали торгово-развлекательный центр "Магелан". Также сообщалось о "минировании" ТРЦ "Украина". Тогда из здания ТРЦ правоохранители эвакуировали 700 человек.

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