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В Киеве заминировали ТРЦ "Магелан"

Новости » Происшествия    19.01.2019 - 14:22
В Киеве заминировали ТРЦ "Магелан"
Иллюстративное фото (facebook.com MVS.LVIV)

На месте работают правоохранители

В Киеве сегодня, 19 января, неизвестные сообщили о заминировании ТРЦ "Магеллан", который находится на проспекте Академика Глушкова. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.

По ее словам, на месте работают правоохранители города Киева.

"К нам поступила информация от правоохранителей о заминировании ТРЦ "Магелан", - сказала она.

Она также отметила, что ГСЧС дежурит на месте, "чтобы в случае взрыва действовать определенным образом".

"Но проверкой информации занимаются правоохранители", - добавила она.

Напомним, 17 декабря 2018 в Киеве неизвестные сообщили заминирование здания Шевченковского районного суда города.

Кроме того, ранее в Харькове правоохранители получили сообщение о минировании многоэтажных домов по улице Валентиновська.

Также сообщалось, что 6 декабря, в Киеве полиция задержала мужчину, который сообщил о "заминировании" здания Верховной рады Украины.

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