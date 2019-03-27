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В Киеве заминировали четыре ТРЦ

Новости » Общество    27.03.2019 - 18:52
В Киеве заминировали четыре ТРЦ
Фото: минирование ТРЦ (facebook.com/mvs.gov.ua)

Полиция проверяет информацию о заминировании ТРЦ в Днепровском, Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах столицы

Полицейские Киева проверяют сообщение о заминировании торгово-развлекательных центров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Сообщается, что в течение часа по спецлинии "102" поступило четыре сообщения о заминировании торгово-развлекательных центров и развлекательного клуба в Днепровском, Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах столицы.

На вызов выехали специалисты взрывотехнической службы, следственно-оперативные группы территориальных управлений полиции, кинологи со служебными собаками, экипажи патрульных и врачи. В настоящее время правоохранители проводят тщательную проверку зданий и прилегающих к ним территории.

Вся информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений территориальных управлений полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

 

Фото (facebook.com/mvs.gov.ua)

Напомним, ранее в Киеве заминировали ТРЦ "Магелан". Также сообщалось о "минировании" ТРЦ "Украина. Тогда из здания ТРЦ правоохранители эвакуировали 700 человек, осмотр помещений продолжается.

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