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У Києві на Майдані екстрено евакуюють людей з ТРЦ

Новини » Надзвичайні події    01.04.2019 - 13:54
У Києві на Майдані екстрено евакуюють людей з ТРЦ
Фото: Майдан Незалежності (Віталій Носач, РБК-Україна)

Поліцейські Києва перевіряють повідомлення про замінування торгового-розважального центру на Майдані Незалежності

Поліцейські Києва перевіряють повідомлення про замінування торгового-розважального центру на Майдані Незалежності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Національної поліції столиці.

Повідомляється, що на спецлінію "102" звернувся представник торгового центру, який знаходиться на Майдані Незалежності. Він повідомив, що на електронну пошту закладу прийшов лист з інформацією про замінування.

На виклик одразу виїхали фахівці профільних служб для проведення перевірки торгових приміщень та прилеглої території. Проводиться евакуація близько 2 тыс. осіб. 

Подію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Шевченківського управління поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, раніше в Києві повідомлялося про замінування чотирьох торгово-розважальних центрів Дніпровському, Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах столиці.

Крім того, в Києві мінували торговельно-розважальний центр "Магелан". Також повідомлялося про "минировании" ТРЦ "Україна". Тоді з будівлі ТРЦ правоохоронці евакуювали 700 чоловік.

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