В Киеве маршрутка влетела в столб: есть пострадавшие
В Киеве вечером 30 июня на улице Курнатовского маршрутка врезалась в столб. Пострадали несколько пассажиров, их осматривают медики. На месте работают сотрудники полиции.
Об этом сообщил "Киев Оперативный".
По его данным, ДТП произошло с участием автобуса №476, водитель которого влетел в столб. На месте аварии работают правоохранители и медики. Последние осматривают пострадавших.
Причины аварии должны установить сотрудники полиции.
На вулиці Курнатовського сталася ДТП за участю маршрутного автобусу #476, водій якого влетів у стовп. Наразі лікарі оглядають учасників аварії. Причини зіткнення мають з’ясувати правоохоронці, які вже працюють на місці.Posted by Київ Оперативний on Wednesday, June 30, 2021
Напомним, 12 июня в Киеве на левобережной части грузовик снес электроопору. В результате инцидента оборвало провода.