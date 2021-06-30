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В Киеве маршрутка влетела в столб: есть пострадавшие

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Киев, Среда 30 июня 2021 19:43
В Киеве маршрутка влетела в столб: есть пострадавшие Фото: в Киеве маршрутка врезалась в столб (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Киеве вечером 30 июня на улице Курнатовского маршрутка врезалась в столб. Пострадали несколько пассажиров, их осматривают медики. На месте работают сотрудники полиции.

Об этом сообщил "Киев Оперативный".

По его данным, ДТП произошло с участием автобуса №476, водитель которого влетел в столб. На месте аварии работают правоохранители и медики. Последние осматривают пострадавших.

Причины аварии должны установить сотрудники полиции.

На вулиці Курнатовського сталася ДТП за участю маршрутного автобусу #476, водій якого влетів у стовп. Наразі лікарі оглядають учасників аварії. Причини зіткнення мають з’ясувати правоохоронці, які вже працюють на місці.

Posted by Київ Оперативний on Wednesday, June 30, 2021

Напомним, 12 июня в Киеве на левобережной части грузовик снес электроопору. В результате инцидента оборвало провода.

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