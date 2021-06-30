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У Києві маршрутка влетіла в стовп: є постраждалі

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Київ, Середа 30 червня 2021 19:43
У Києві маршрутка влетіла в стовп: є постраждалі Фото: в Києві маршрутка врізалася в стовп (РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Києві ввечері 30 Червня на вулиці Курнатовського маршрутка врізалася в стовп. Постраждали кілька пасажирів, їх оглядають медики. На місці працюють співробітники поліції.

Про це повідомив "Київ Оперативний".

За його даними, ДТП сталася за участю автобуса №476, водій якого влетів у стовп. На місці аварії працюють правоохоронці та медики. Останні оглядають постраждалих.

Причини аварії повинні встановити співробітники поліції.

На вулиці Курнатовського сталася ДТП за участю маршрутного автобусу #476, водій якого влетів у стовп. Наразі лікарі оглядають учасників аварії. Причини зіткнення мають з'ясовувати правоохоронці, які вже працюють на місці.

Posted by Київ Оперативний on Wednesday, June 30, 2021

Нагадаємо, 12 червня в Києві на лівобережній частині вантажівка знесла електроопору. В результаті інциденту обірвало дроти.

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ДТП маршрутка
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