У Києві маршрутка влетіла в стовп: є постраждалі
У Києві ввечері 30 Червня на вулиці Курнатовського маршрутка врізалася в стовп. Постраждали кілька пасажирів, їх оглядають медики. На місці працюють співробітники поліції.
Про це повідомив "Київ Оперативний".
За його даними, ДТП сталася за участю автобуса №476, водій якого влетів у стовп. На місці аварії працюють правоохоронці та медики. Останні оглядають постраждалих.
Причини аварії повинні встановити співробітники поліції.
На вулиці Курнатовського сталася ДТП за участю маршрутного автобусу #476, водій якого влетів у стовп. Наразі лікарі оглядають учасників аварії. Причини зіткнення мають з'ясовувати правоохоронці, які вже працюють на місці.Posted by Київ Оперативний on Wednesday, June 30, 2021
Нагадаємо, 12 червня в Києві на лівобережній частині вантажівка знесла електроопору. В результаті інциденту обірвало дроти.