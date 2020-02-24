В Киеве маршрутка влетела в грузовик: новые подробности

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Трех участников ДТП доставлены в медицинское учреждение

Правоохранители предварительно установили, что водитель маршрутного автобуса не справился с управлением и врезался в грузовик, в результате чего водитель маршрутки и 11 пассажиров пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции в Киеве.

Сообщается, что водитель маршрутного автобуса не справился с управлением и врезался в грузовик. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель маршрутки и 11 пассажиров получили телесные повреждения разной степени тяжести, трое участников ДТП доставлены в медицинское учреждение.

"Около 17 часов к столичной полиции от диспетчера службы 103 поступило сообщение о происшествии с пострадавшими на проспекте Николая Бажана. На адрес незамедлительно прибыли патрульные полицейские и следственно-оперативная группа по расследованию ДТП", - говорится в сообщении.

Сейчас полиция решает вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве маршрутка влетела в грузовик, в результате 11 человек пострадали. Сообщается, что маршрутка №474 сообщением "станция метро" Харьковская "- Бортничи" на полном ходу въехала в заднюю часть грузовика. В салоне маршрутки были пассажиры.

Как сообщало РБК-Украина, в Николаеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси и рейсового автобуса, в результате шесть человек пострадали. ДТП произошло утром, 24 февраля, на проспекте Богоявленском вблизи автовокзала. Столкнулись маршрутное такси Mercedes-Benz Sprinter " и рейсовый автобус Neoplan сообщением Херсон-Минск.