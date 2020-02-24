В Киеве маршрутка влетела в грузовик, 11 госпитализированных

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Маршрутка №474 сообщением "станция метро "Харьковская" - Бортничи" на полном ходу въехала в заднюю часть грузовика

В Киеве маршрутка влетела в грузовик, в результате 11 человек пострадали и госпитализированы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев. Оперативный" в Facebook.

Сообщается, что маршрутка №474 сообщением "станция метро "Харьковская" - Бортничи" на полном ходу въехала в заднюю часть грузовика.

В салоне маршрутки были пассажиры.

Сейчас в больнице находятся 11 человек.

Фото: ДТП в Киеве (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, в Николаеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси и рейсового автобуса, в результате шесть человек пострадали. ДТП произошло утром, 24 февраля, на проспекте Богоявленском вблизи автовокзала. Столкнулись маршрутное такси Mercedes-Benz Sprinter и рейсовый автобус Neoplan сообщением Херсон-Минск.

Также РБК-Украина писало, что в Днепропетровской области столкнулись два легковых автомобиля Chery и Toyota. В результате один человек погиб и еще пятеро были госпитализированы в больницу.

Ранее сообщалось, что днями в Николаевской области произошло ДТП с участием грузовика и маршрутки. В результате аварии пострадали 8 пассажиров маршрутки и оба водителя транспортных средств.