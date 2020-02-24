В Николаеве столкнулись маршрутка и рейсовый автобус, есть пострадавшие

Фото: ДТП в Николаеве (mk.npu.gov.ua)

В результате аварии пострадали шесть пассажиров маршрутки

В Николаеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси и рейсового автобуса, в результате шесть человек пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции в Николаевской области.

Сообщается, что ДТП произошло утром, 24 февраля, на проспекте Богоявленском вблизи автовокзала. Столкнулись маршрутное такси Mercedes-Benz Sprinter и рейсовый автобус Neoplan сообщением Херсон-Минск.

"В результате столкновения транспортных средств шестеро пассажиров маршрутного такси обратились за медицинской помощью", - сообщили в полиции.

На данный момент решает вопрос об открытии дела по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, днями в Николаевской области произошло ДТП с участием грузовика и маршрутки. В результате аварии пострадали 8 пассажиров маршрутки и оба водителя транспортных средств.

Также РБК-Украина писало, что в Днепропетровской области столкнулись два легковых автомобиля Chery и Toyota. В результате один человек погиб и еще пятеро были госпитализированы в больницу.