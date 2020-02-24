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У Києві маршрутка влетіла у вантажівку: нові подробиці

Новини » Надзвичайні події     24.02.2020 - 21:17
У Києві маршрутка влетіла у вантажівку: нові подробиці
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Трьох учасників ДТП доставлені до медичного закладу

Правоохоронці попередньо встановили, що водій маршрутного автобусу не впорався з керуванням і врізався у вантажівку, у результаті чого водій маршрутки та 11 пасажирів постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції у Києві.

Зазначається, що що водій маршрутного автобусу не впорався з керуванням і врізався у вантажівку. У результаті дорожньо-транспортної пригоди водій маршрутки та 11 пасажирів отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості, трьох учасників ДТП доставлено до медичного заклад.

"Близько 17-ї години до столичної поліції від диспетчера служби 103 надійшло повідомлення про автопригоду із постраждалими на проспекті Миколи Бажана. На адресу негайно прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група з розслідування ДТП", - йдеться у повідомленні.

Наразі поліція вирішує питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Києві маршрутка влетіла у вантажівку, в результаті 11 людей постраждали. Повідомляється, що маршрутка №474 сполученням "станція метро" Харківська "- Бортничі" на повному ходу в'їхала в задню частину вантажівки. У салоні маршрутки були пасажири.

Як повідомляло РБК-Україна, у Миколаєві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного таксі і рейсового автобуса, в результаті шестеро людей постраждали. ДТП сталася вранці, 24 лютого, на проспекті Богоявленському поблизу автовокзалу. Зіткнулися маршрутне таксі Mercedes-Benz Sprinter та рейсовий автобус Neoplan сполученням Херсон-Мінськ.

У Миколаєві Range Rover зіткнувся з маршруткою, є загибла та постраждалі У Києві маршрутка влетіла у вантажівку, 11 госпіталізованих
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