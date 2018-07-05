В Киеве ликвидировали пожар на территории музея архитектуры

Причина пожара в музее в настоящее время устанавливается, никто не пострадал

В Киеве ликвидировали пожар на территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины, который произошел в четверг, 5 июля. Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Информация о пожаре на территории музея, что находится в Голосеевском районе столицы, спасателям поступила в 15:40. На месте происшествия пожарные обнаружили, что горит соломенная кровля недействующей 1-этажного деревяного здания.

"Уже в 16:13 пожар удалось локализовать, а в 16:22 - ликвидировать. В результате пожара сгорела кровля на площади 50 м кв", - сообщили в пресс-центре.

Фото: тушение пожара (dsns.gov.ua)

Для тушения пожара было задействовано 20 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники. Причина пожара сейчас устанавливается.

Напомним, сегодня, 5 июля, в Киеве, на бульваре Вацлава Гавела, на территории комбината "Прогресс" произошел пожар.