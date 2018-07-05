Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Киеве ликвидировали пожар на территории музея архитектуры

НовостиПроисшествия    05.07.2018 - 21:50
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Причина пожара в музее в настоящее время устанавливается, никто не пострадал

В Киеве ликвидировали пожар на территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины, который произошел в четверг, 5 июля. Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Информация о пожаре на территории музея, что находится в Голосеевском районе столицы, спасателям поступила в 15:40. На месте происшествия пожарные обнаружили, что горит соломенная кровля недействующей 1-этажного деревяного здания.

"Уже в 16:13 пожар удалось локализовать, а в 16:22 - ликвидировать. В результате пожара сгорела кровля на площади 50 м кв", - сообщили в пресс-центре.

Фото: тушение пожара (dsns.gov.ua)

Для тушения пожара было задействовано 20 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники. Причина пожара сейчас устанавливается.

Напомним, сегодня, 5 июля, в Киеве, на бульваре Вацлава Гавела, на территории комбината "Прогресс" произошел пожар.

В Киеве на Подоле загорелось аварийное здание На пожарах в Украине за неделю погибли 11 человек, - ГСЧС
Теги публикации: пожар  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
День Национальной полиции Украины: как в Киеве прошли торжества (фоторепортаж)
"Становились на колени": в посольстве США к Герою Украины Игорю Гордийчуку выстроилась очередь
Стала известна причина смерти известного юмориста и звезды КВН
"Нет там на что смотреть": Маркевич раскритиковал сборную России
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь