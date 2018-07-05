У Києві горів комбінат "Прогрес"

В 13:38 пожежу було локалізовано, відкритого вогню немає

У Києві, на бульварі Вацлава Гавела, на території одного з комбінатів сталася пожежа. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС.

Як повідомляється, інформація про пожежу на бульварі Вацлава Гавела надійшла до рятувальників в 12.19 четверга, 5 липня.

"Сталося загоряння на даху окремого чотириповерхової цегляної будівлі на площі 700 квадратних метрів", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в 13:38 пожежа була локалізована. Відкритого вогню немає.

Фото: пожежа на одному з комбінатів в Києві

Разом з тим, за інформацією dtp.kiev.ua, загоряння сталося на комбінаті "Прогрес".

Відзначимо, на території ділянок комбінату "Прогрес" знаходяться сухі склади, а також будівля промислового холодильника.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, раніше у Подільському районі Києва сталася пожежа у відселеній будівлі по вул. Межигірській, 27.

Також повідомлялося, що 1 липня, на Набережному шосе в Києві згоріла пересувна кав'ярня, обійшлося без постраждалих.