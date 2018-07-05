Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Києві горів комбінат "Прогрес"

НовиниНадзвичайні події    05.07.2018 - 14:10
Фото: місце події (dsns.gov.ua)
Фото: місце події (dsns.gov.ua)

В 13:38 пожежу було локалізовано, відкритого вогню немає

У Києві, на бульварі Вацлава Гавела, на території одного з комбінатів сталася пожежа. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС.

Як повідомляється, інформація про пожежу на бульварі Вацлава Гавела надійшла до рятувальників в 12.19 четверга, 5 липня.

"Сталося загоряння на даху окремого чотириповерхової цегляної будівлі на площі 700 квадратних метрів", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в 13:38 пожежа була локалізована. Відкритого вогню немає.

 

Фото: пожежа на одному з комбінатів в Києві

Разом з тим, за інформацією dtp.kiev.ua, загоряння сталося на комбінаті "Прогрес".

Відзначимо, на території ділянок комбінату "Прогрес" знаходяться сухі склади, а також будівля промислового холодильника.

 

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, раніше у Подільському районі Києва сталася пожежа у відселеній будівлі по вул. Межигірській, 27.

Також повідомлялося, що 1 липня, на Набережному шосе в Києві згоріла пересувна кав'ярня, обійшлося без постраждалих.

ВР внесла об’єкт культурної спадщини на Поштовій площі у Києві до держреєстру нерухомих пам'яток Поліцейського, який у березні кинув гранату у співробітників СБУ, досі не знайдено
Теги публікації: Київ, Київ, пожежа, комбинат, ДСНС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
День Національної поліції України: як у Києві пройшли урочисті заходи (фоторепортаж)
"Ставали на коліна": у посольстві США до Героя України Ігоря Гордійчука вишикувалася черга
Стала відома причина смерті відомого гумориста і зірки КВК
"Немає там на що дивитися": Маркевич розкритикував збірну Росії
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся