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Інтерв'ю

У Києві ліквідували пожежу на території музею архітектури

НовиниНадзвичайні події    05.07.2018 - 21:50
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Причина пожежі у музеї наразі встановлюється, ніхто не постраждав

У Києві ліквідували пожежу на території Національного музею народної архітектури та побуту України, яка сталась в четвер, 5 липня. Про це повідомили у прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій у Києві.

Інформація про пожежу на території музею, що знаходиться в Голосіївському районі столиці, рятувальникам надійшла о 15:40. На місці події пожежні виявили, що горить солом'яна покрівля недіючої 1-поверхової дерев'яної будівлі.

"Вже о 16:13 пожежу вдалося локалізувати, а о 16:22 - ліквідувати. Внаслідок пожежі згоріла покрівля на площі 50 м кв.", - повідомили в прес-центрі.

Фото: гасіння пожежі (dsns.gov.ua)

Для гасіння пожежі було задіяно 20 чоловік особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Причина пожежі наразі встановлюється.

Нагадаємо, сьогодні, 5 липня, у Києві, на бульварі Вацлава Гавела, на території  комбінату "Прогрес" сталася пожежа.

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Теги публікації: пожежа  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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