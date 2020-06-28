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У Києві ліквідували пожежу на Позняках

Новини » Надзвичайні події     28.06.2020 - 18:15
У Києві ліквідували пожежу на Позняках
Фото: рятувальники на місці пожежі на Позняках (facebook.com/DSNSKyiv)

Пожежа сталася на 12-му поверсі будинку

Рятувальники ліквідували пожежу в багатоповерховому будинку на столичних Позняках. Причина виникнення пожежі зараз встановлюється.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій в Києві на сторінці у Facebook.

Загоряння сталося на балконі на 12-му поверсі 16-поверхового будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 3А. Вогонь поширився на вищий поверх. Через утеплювач горіння супроводжувалося сильним димом.

"Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено внутрішнє та зовнішнє оздоблення декількох квартир. Жертв та постраждалих немає", - зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, пожежа в будинку на Позняках сталася сьогодні поблизу багатоповерхівки, де минулого тижня стався потужний вибух. Тоді в результаті вибуху загинули 5 мешканців будинку.

Додамо, за основною версією слідства, вибух в будинку на Позняках стався через недотримання технологій під час заміни лічильників, що спричинило витік газу.

Крім того, вибух та пожежа в будинку сталася сьогодні у Харківській області через навмисні дії чоловіка.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України КиївПознякипожежадом
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