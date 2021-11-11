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В Киеве ликвидировали пожар в плавучем ресторане на Гидропарке

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Киев, Четверг 11 ноября 2021 22:56
В Киеве ликвидировали пожар в плавучем ресторане на Гидропарке Фото: в Киеве потушили пожар в плавучем кафе (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Пожар в Киеве в районе Гидропарка в однопалубном плавучем кафе потушили. Жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС, пожар в плавучем кафе в заливе Днепра вблизи Венецианского моста начался около 20:26. На место инцидента были направлены 4 единицы спецтехники и 20 спасателей.

Локализовать возгорание удалось в 21:16 на площади 160 квадратных метров. Еще около получаса заняла полная ликвидация пожара.

Жертв и пострадавших на месте пожара не обнаружено. Причины и обстоятельства возгорания будут устанавливать правоохранители.

Фото: в Киеве потушили пожар в плавучем кафе (facebook.com/DSNSKyiv)

Напомним, ранее на столичном Гидропарке горела плавучая баня.

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Киев ГСЧС Пожар
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