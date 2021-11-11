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В Киеве на Гидропарке загорелось плавучее кафе

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Киев, Четверг 11 ноября 2021 21:44
В Киеве на Гидропарке загорелось плавучее кафе Фото: в Киеве горит плавучее кафе (t.me/dsns_telegram)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве в районе Гидропарка произошел пожар. Спасатели пытаются потушить огонь на однопалубном плавучем кафе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, инцидент произошел вечером в заливе Днепра вблизи Венецианского моста. Около 21:16 чрезвычайникам удалось локализовать погонь на площади 160 квадратных метров.

"Жертв и пострадавших нет", - отметили в ГСЧС,

На месте происшествия работают 20 спасателей и четыре единицы техники ГСЧС.

Напомним, ранее на столичном Гидропарке горела плавучая баня.

Кроме того, РБК-Украина писало о пожаре в киевском ресторане на проспекте Победы.

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Киев ГСЧС Пожар
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