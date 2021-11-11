В Киеве на Гидропарке загорелось плавучее кафе
Фото: в Киеве горит плавучее кафе (t.me/dsns_telegram)
В Киеве в районе Гидропарка произошел пожар. Спасатели пытаются потушить огонь на однопалубном плавучем кафе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.
По данным спасателей, инцидент произошел вечером в заливе Днепра вблизи Венецианского моста. Около 21:16 чрезвычайникам удалось локализовать погонь на площади 160 квадратных метров.
"Жертв и пострадавших нет", - отметили в ГСЧС,
На месте происшествия работают 20 спасателей и четыре единицы техники ГСЧС.
Напомним, ранее на столичном Гидропарке горела плавучая баня.
Кроме того, РБК-Украина писало о пожаре в киевском ресторане на проспекте Победы.