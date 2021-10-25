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В Киеве на Гидропарке горела плавучая баня

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Киев, Понедельник 25 октября 2021 17:22
В Киеве на Гидропарке горела плавучая баня Фото: в Киеве горела плавучая баня на Долобецком острове (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов, Дмитрий Левицкий

В Киеве на Долобецком острове загорелась плавучая баня напротив Гидропарка. Возгорание ликвидировано, жертв и пострадавших нет.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе ГСЧС Киева.

В ведомстве отметили, что информация о пожаре на Долобецком острове напротив Гидропарка поступила дежурному в 15:53.

"Горела деревянная плавучая баня 10 на 10 метров. Пожар ликвидировали. Жертв и пострадавших нет", - уточнили в ГСЧС.

Причины пожара будут устанавливать правоохранителей, добавили в пресс-службе.

Фотографии пожара на Долобецком острове опубликовал Telegram-канал dtp.kiev.ua. На них видно охваченное пламенем деревянное строение и поднимающиеся в небо клубы черного дыма.

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Киев ГСЧС
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