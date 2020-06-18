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В Киеве ликвидировали аварию на электросети

Новости » Общество     18.06.2020 - 17:20
В Киеве ликвидировали аварию на электросети
Фото: линия электропередачи (РБК-Украина)

Аварию ликвидировали около 15:00

В Киеве ликвидировали аварию на электросети, которая привела к обесточиванию части столицы. Сейчас электроснабжение восстановлено всем потребителям.

Об этом сообщает ДТЭК Киевские электросети в Facebook.

Обесточивание произошло из-за возгорания на электроопоре возле жилого комплекса "Комфорт-Таун".

"Аварию ликвидировали! Уже за 2 часа, в 14:55, мы полностью восстановили электроснабжение всем потребителям", - заявили в ДТЭК.

Из-за аварии без света некоторое время были улицы Тютюнника, Энтузиастов, Сверстюка и Туманяна. Также обесточивание было на Днепровской и Русановской набережных и на Русановском бульваре.

Напомним, авария на электросети в Киеве произошла сегодня около 13:00.

Кроме того, непогода в Украине 18 июня привела к обесточиванию почти в 70 населенных пунктах в трех областях.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Киеваварияобесточен
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