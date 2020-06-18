Часть Киева осталась без света из-за аварии

Фото: часть Киева осталась без света (РБК-Украина)

Ориентировочно свет включат в 16:00

В Киеве на улицах Тютюнника, Энтузиастов, Сверстюка, Туманяна, на Днепровской и Русановской набережных и на Русановском бульваре отключили свет. Ориентировочное время восстановления подачи электроэнергии - 16:00.

Об этом сообщили РБК-Украина в пресс-службе ДТЭК Киевские электросети.

В этих районах произошло аварийное отключение сети. Сейчас персонал работает над устранением проблем оборудования.

Вместе с тем, в пресс-службе ДТЭК Киевские электросети сообщили, что свет исчез и на соседних улицах.

Отметим, что по состоянию на сегодня из-за непогоды в Украине были обесточены населенные пункты в трех областях.

Напомним, двумя днями ранее в Украине 241 населенный пункт был обесточен в результате дождей и сильных порывов ветра.

Ранее сообщалось, в Киеве будут проводить ремонт насосной водопроводной станции "Виноградарь-III", в связи с этим в нескольких районах столицы частично будет ограничена подача воды.

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Автор: Анастасия Рокитна