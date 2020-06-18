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У Києві ліквідували аварію на електромережі

Новини » Суспільство     18.06.2020 - 17:20
У Києві ліквідували аварію на електромережі
Фото: лінія електропередачі (РБК-Україна)

Аварію ліквідували близько 15:00

У Києві ліквідували аварію на електромережі, яка спричинила знеструмлення у частині столиці. Наразі електропостачання відновлено всім споживачам.

Про це повідомляє ДТЕК Київські електромережі в Facebook.

Знеструмлення сталося через загоряння на електроопорі поблизу житлового комплексу "Комфорт-Таун".

"Аварію ліквідували! Вже за 2 години, о 14:55, ми повністю відновили електропостачання всім споживачам", - заявили в ДТЕК.

Через аварію без світла деякий час були вулиці Тютюнника, Ентузіастів, Сверстюка та Туманяна. Також знеструмлення було на Дніпровській та Русанівській набережних та на Русанівському бульварі.

Нагадаємо, аварія на електромережі у Києві сталася сьогодні близько 13:00.

Крім того, негода в Україні 18 червня спричинила знеструмлення в майже 70 населених пунктах у трьох областях.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Київаварияобесточен
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