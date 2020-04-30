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В Киеве на Лесном массиве произошел пожар в жилом доме

Новости » Происшествия     30.04.2020 - 21:05
В Киеве на Лесном массиве произошел пожар в жилом доме
Иллюстративное фото (facebook.com MNS.GOV.UA)

Возгорание произошло на первых этажах

В Киеве в четверг вечером, 30 апреля, на Лесном массиве произошел пожар в многоэтажном доме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Как сообщается, пожар произошел на улице Кубанской Украины (бывшая Жукова). Огонь распространился на первых этажа.

"Предположительно квартира или на Лестничной клетке. На место событий оперативно прибыли пожарные, скорая помощь", - говорится в сообщении.

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Опубліковано dtp.kiev.ua Четвер, 30 квітня 2020 р.

Напомним, сегодня днем произошел пожар также на улице Кубанской Украины. Спасатели эвакуировали с верхних этажей двух жителей дома, а также спасли кота. В 15:25 спасателям удалось локализовать возгорание. Огонь ликвидировали в 15:40.

Кроме того, 17 апреля в Киеве на улице Ревуцкого произошел пожар в ресторане. На месте происшествия было задействовано четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 18 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве.

Добавим, что в начале апреля в селе Плоское Таращанского района Киевской области произошел пожар в частном жилом доме. Погибли трое детей.

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