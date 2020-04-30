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У Києві на Лісовому масиві виникла пожежа в житловому будинку

Новини » Надзвичайні події     30.04.2020 - 21:05
У Києві на Лісовому масиві виникла пожежа в житловому будинку
Ілюстративне фото (facebook.com MNS.GOV.UA)

Займання сталося на перших поверхах

У Києві в четвер ввечері, 30 квітня, на Лісовому масиві виникла пожежа в багатоповерховому будинку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dtp.kiev.ua.

Як повідомляється, пожежа сталася на вулиці Кубанській України (колишня Жукова). Вогонь поширився на перші поверхи.

"Імовірно квартира або на Сходовій клітці. На місце події оперативно прибули пожежники, швидка допомога", - йдеться в повідомленні.

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Опубліковано dtp.kiev.ua Четвер, 30 квітня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні вдень стався пожежа також на вулиці Кубанській України. Рятувальники евакуювали з верхніх поверхів двох мешканців будинку, а також врятували кота. В 15:25 рятувальникам вдалося локалізувати загоряння. Вогонь ліквідували о 15:40.

Крім того, 17 квітня в Києві на вулиці Ревуцького сталася пожежа в ресторані. На місці події було задіяно чотири одиниці основної та спеціальної пожарно-рятувальної техніки, а також 18 осіб особового складу підрозділів ГУ ДСНС України в місті Києві.

Додамо, що на початку квітня в селі Плоске Таращанського району Київської області стався пожежа в приватному житловому будинку. Загинули троє дітей.

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