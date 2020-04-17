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Пожар в киевском ресторане ликвидировали

Новости » Происшествия     17.04.2020 - 15:59
Пожар в киевском ресторане ликвидировали
Фото: ликвидация пожара на Ревуцкого (facebook.com/DSNSKyiv)

Причина возгорания устанавливается

Пожар в ресторане на улице Ревуцкого в Киеве ликвидировали спасатели. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Сообщается, что в 13:32 в оперативно-координационный центр ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре, который возник на улице Ревуцкого, 4, в Дарницком районе столицы.

"По прибытию на место пожара ближайших пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит одноэтажное отдельно стоящее здание кафе. Во время происшествия у здания находился охранник, который и сообщил о пожаре", - говорится в сообщении

Так, в 14:13 пожар был ликвидирован.

На месте происшествия было задействовано четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 18 человек личного состава подразделений ГУ ГССС Украины в городе Киеве.

Причина возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

Фото: ликвидация пожара на Ревуцкого (facebook.com/DSNSKyiv)

Напомним, из-за пожаров в Киеве и Киевской области, в частности в Чернобыльской зоне, на улицах столицы образовался смог. В Минздраве сообщили, что смог может вызвать головную боль, кашель, трудности с дыханием, раздражение глаз, воспаление слизистой оболочки носа и гортани.

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