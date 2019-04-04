У Києві на Крутому узвозі обмежать рух транспорту

Ілюстративне фото (Автоцентр)

Обмеження діятимуть із 09:00 до 15:00 6 квітня

У Києві 6 квітня із 09:00 до 15:00 буде обмежено рух на Крутому узвозі від вул. Дарвіна до Бессарабської площі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Повідомляється, що обмеженння руху діятимуть у зв’язку із виконанням робіт із улаштування нового асфальтобетонного покриття у місці виконання робіт.

"Комунальна корпорація просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що у Києві з 5 по 8 квітня частково обмежать рух транспорту по мосту імені Патона. З 12:00 5 квітня до 22:00 8 квітня буде частково обмежено рух транспорту у першій смузі руху в напрямку бульвару Дружби Народів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві 6-7 квітня перекриють Поділ і Набережное шосе до Північного мосту у зв'язку з проведенням Київського напівмарафону, а також Чемпіонату Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій (ABAF) за полумарафону. Обмеження будуть діяти з 08:00 до 14:40.

Зазначимо, з 1 квітня в Києві вступило в силу рішення Київської міської ради щодо ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год в період з 1 квітня до 1 листопада.