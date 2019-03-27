В Киеве до конца суток ожидается сильный ветер

Погода в Киеве до конца суток значительно усложнится, ожидается усиление ветра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главное управление ГСЧС Украины в городе Киева в Facebook.

По данным Укргидрометцентра, в ближайший час с удержанием до конца дня 27 марта порывы ветра 15-18 м/с (1 уровень опасности, желтый).

РБК-Украина писало, что по состоянию на 27 марта 15:14 в Киеве начался сильный снегопад.

Ранее в Украинском гидрометцентре сообщали, что в столице будет облачно. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура +2-5 градусов.

Отметим, что ночью 28 марта также ожидается небольшой мокрый снег.

РБК-Украина писало, что 27 марта в Украине ожидается сильный ветер, мокрый снег с дождем и похолодание. Лишь на востоке и юго-востоке Украины будет теплее, +5+11 градусов и дождь. Сегодня похолодает, местами выпадет мокрый снег, который будет сопровождаться сильным ветром.

По данным синоптиков, погода в Украине улучшится на выходных, 31 марта ожидается потепление до +18 градусов. В то же время завтра, холодный воздух будет доминировать.