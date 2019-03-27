Сегодня в Киеве ожидается мокрый снег

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В течение дня будет облачно

Днем 27 марта в погода в Киеве усложнится, ожидается мокрый снег. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

Как сообщили в Украинском гидрометцентре, в столице будет облачно. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура +2-5 градусов.

Ранее сообщалось, что ночью 28 марта также ожидается небольшой мокрый снег.

28-29 марта в столице переменная облачность, ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью -1-3 градуса; днем 28 марта +6-8 градуса, 29 марта около +10 градусов.

РБК-Украина писало, что 27 марта в Украине ожидается сильный ветер, мокрый снег с дождем и похолодание. Лишь на востоке и юго-востоке Украины будет теплее, +5+11 градусов и дождь. Сегодня похолодает, местами выпадет мокрый снег, который будет сопровождаться сильным ветром.

Ухудшение погоды будет наблюдаться фактически один день. С четверга погода начнет выравниваться и в конце марта в Украине будет тепло и солнечно.

В то же время, погода в день выборов президента Украины 31 марта 2019 года ожидается прохладная. В конце марта - начале апреля ожидаются заморозки. Но похолодание будет краткосрочным.