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В Киеве в результате обвала плиты в гараже погибла женщина

Новости » Происшествия    27.03.2019 - 15:04
В Киеве в результате обвала плиты в гараже погибла женщина
Фото: место происшествия (dsns.gov.ua)

Еще одна пострадавшая находится в больнице

В Киеве в результате обвала плиты в гараже на Оболони погибла женщина, еще одна попала в больницу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Сообщается, что несчастный случай произошел около 11:00. На двух пострадавших, которые после ремонтных работ должны убираться в гаражном боксе, упал потолок.

Одна из пострадавших по дороге в больницу скончалась от полученных телесных повреждений, другая - с травмой головы и переломом голени госпитализирована в медицинское учреждение.

На месте происшествия правоохранители установили, что обе женщины должны были убрать помещение гаражного бокса после выполнения строительных работ. Когда они зашли внутрь, на них упала плита перекрытия.

Отмечается, что в настоящее время правоохранители устанавливают владельца гаража с целью установления всех обстоятельств.

 

На Новоконстантиновской на двух женщин упали строительные плиты

Опубликовано Информатор Киев Среда, 27 марта 2019 г.

Событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Оболонского УП ГУНП в г. Киеве. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 272 (Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8-ми лет.

По данным СМИ, гараж расположен на территории, которая принадлежит ПАО "Укрзализныця". В то же время в "Укрзализныце" опровергают такую информацию, а также подчеркивают, что пострадавшие не являются работниками "Укрзализныци".

В Киеве в результате обвала плиты в гараже погибла женщина

РБК-Украина писало, что в Сокальском районе Львовской области 24 марта произошла авария на шахте, которая привела к гибели одного из рабочих.

Ранее сообщалось, что в польском городе Краков на ремонтных работах стен королевского замка Вовель в результате оползня и обвала стены погиб 45-летний украинский рабочий.

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