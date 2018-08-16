В Киеве мотоциклист стрелял в водителя автобуса

Из-за конфликта на дороге мотоциклист открыл стрельбу по водителю автобуса

В Киеве в результате дорожного конфликта мотоциклист открыл стрельбу по водителю автобуса. Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы.

По данным полиции, сначала между мужчинами возникла драка, а потом водитель мотоцикла применил оружие. Пострадавший доставлен в больницу, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Установлено, что инцидент произошел на улице Данилы Щербаковского.

"Из-за конфликта на дороге по первоочередности проезда оба транспортных средства остановились. Водители начали ссориться, потом в ход пошли кулаки, а затем мотоциклист достал оружие и сделал несколько выстрелов", - говорится в сообщении.

Водителя с телесными повреждениями госпитализировали, правоохранители задержали стрелка. Следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции проводит осмотр места происшествия. По предварительному заключению эксперта, злоумышленник стрелял из травматического оружия.

Отметим, что происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений, решается вопрос о предоставлении правовой оценки действиям и открытия уголовного производства.

Фото (magnolia-tv.com)

Напомним, вчера в Киеве в ходе драки неизвестные применили огнестрельное оружие. По словам свидетелей, злоумышленники скрылись с места происшествия белым микроавтобусом Mercedes и двумя серебристыми автомобилями BMW и Toyota иностранной регистрации. В Киеве введен план "перехват", на розыск транспортных средств ориентированы все полицейские наряды.

Позже было установлено, что в результате стрельбы пострадали два человека. Сообщалось, что в дежурную часть поступило сообщение о госпитализации с места происшествия двух мужчин: у одного - касательное ранение в левое бедро, у другого - в ноги и живот. Сотрудники полиции задержали двоих человек, подозреваемых в стрельбе.