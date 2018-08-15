В результате стрельбы в Киеве пострадали два человека

Пострадавших госпитализировали с места происшествия

В Киеве в результате стрельбы, которая произошла утром, 15 августа, пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы.

Сообщается, что в дежурную часть поступило сообщение о госпитализации с места происшествия двух мужчин: у одного - касательное ранение в левое бедро, у другого - в ноги и живот.

Сейчас правоохранителями решается вопрос об открытии по факту происшествия уголовного производства.

Напомним, в Киеве в ходе драки неизвестные применили огнестрельное оружие. В 10:40 в дежурную часть поступило сообщение о драке между мужчинами, при этом участники стреляли из неизвестного оружия. Правоохранители прибыли на место происшествия, где обнаружили трех мужчин со следами побоев.

По словам свидетелей, злоумышленники скрылись с места происшествия белым микроавтобусом Mercedes и двумя серебристыми автомобилями BMW и Toyota иностранной регистрации. В Киеве введен план "перехват", на розыск транспортных средств ориентированы все полицейские наряды.