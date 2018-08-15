В Киеве произошла драка со стрельбой

В Киеве введен план "перехват"

В Киеве в ходе драки неизвестные применили огнестрельное оружие. Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы.

По предварительной информации, участники конфликта применили оружие. При этом в настоящее время сообщений о раненых не поступало.

В 10:40 в дежурную часть поступило сообщение о драке между мужчинами, при этом участники стреляли из неизвестного оружия. Правоохранители прибыли на место происшествия, где обнаружили трех мужчин со следами побоев.

По словам свидетелей, злоумышленники скрылись с места происшествия белым микроавтобусом Mercedes и двумя серебристыми автомобилями BMW и Toyota иностранной регистрации. В Киеве введен план "перехват", на розыск транспортных средств ориентированы все полицейские наряды.

Напомним, 12 августа в Киеве трое неизвестных ограбили ювелирный магазин и застрелили охранника. Сообщалось, что трое мужчин в масках забежали в помещение, несколько раз выстрелили в охранника, забрали ювелирные украшения и скрылись на темно-синем Peugeot в направлении станции метро "Нивки". Охранник, в которого стреляли, от полученных травм скончался.