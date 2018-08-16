У Києві мотоцикліст стріляв у водія автобуса

Через конфлікт на дорозі мотоцикліст відкрив стрілянину по водієві автобуса

У Києві в результаті дорожнього конфлікту мотоцикліст відкрив стрілянину по водієві автобуса. Про це повідомляє прес-служба поліції столиці.

За даними поліції, спочатку між чоловіками виникла бійка, а потім водій мотоцикла застосував зброю. Постраждалий доставлений в лікарню, йому надають необхідну медичну допомогу. Встановлено, що інцидент стався на вулиці Данила Щербаківського.

"Через конфлікт на дорозі щодо першочерговості проїзду обидва транспортні засоби зупинилися. Водії почали сваритися, потім у хід пішли кулаки, а згодом мотоцикліст дістав зброю і зробив кілька пострілів", - йдеться в повідомленні.

Водія з тілесними ушкодженнями госпіталізували, правоохоронці затримали стрілка. Слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції проводить огляд місця події. За попереднім висновком експерта, зловмисник стріляв із травматичної зброї.

Зазначимо, що подію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень, вирішується питання про надання правової оцінки діям чоловіка і відкриття кримінального провадження.

Фото (magnolia-tv.com)

Нагадаємо, вчора в Києві в ході бійки невідомі застосували вогнепальну зброю. За словами свідків, зловмисники зникли з місця події білим мікроавтобусом Mercedes і двома сріблястими автомобілями BMW і Toyota іноземної реєстрації. У Києві введено план "перехоплення", на розшук транспортних засобів орієнтовані всі поліцейські наряди.

Пізніше було встановлено, що в результаті стрілянини постраждали дві людини. Повідомлялося, що в чергову частину надійшло повідомлення про госпіталізацію з місця пригоди двох чоловіків: одного - дотичне поранення в ліве стегно, в іншого - в ноги та живіт. Співробітники поліції затримали двох осіб, підозрюваних у стрілянині.