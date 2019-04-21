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В Киеве все избирательные комиссии работают в штатном режиме

Новости » Выборы 2019    21.04.2019 - 09:51
В Киеве все избирательные комиссии работают в штатном режиме
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В КГГА также сообщили, что более 55 тыс. человек изменили место голосования на Киев

Руководитель аппарата Киевской городской госадминистрации (КГГА) Дмитрий Загуменный сообщил, что в Киеве участковые избирательные комиссии на выборы 2019 работают в штатном режиме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресc-службу КГГА.

Также Загуменный отметил, что перед повторным голосованием на выборах президента Украины место голосования на город Киев изменили более 55 тыс. человек.

Он отметил, что обеспечением безопасности и общественного порядка избирателей и членов комиссий в столице осуществляют сотрудники Главного управления Нацполіції и ГСЧС.

Ранее РБК-Украина сообщало, что посол США рассчитывает на демократичность выборов в Украине. Посол США в Украине Мари Йованович заявила, что надеется на высокую явку во втором туре выборов президента Украины.

Отметим, сегодня в 08:00 в Украине открылись избирательные участки и начался второй тур выборов президента. Избиратели могут проголосовать до 20:00.

В 01:00 по киевскому времени голосование на выборах президента Украины стартовало за рубежом. В частности, первый избирательный участок открылся в Австралии. Завершать голосование будет участок в Сан-Франциско в 06:00 по киевскому времени 22 апреля.

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