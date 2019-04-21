ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Посол США надеется на демократичность выборов в Украине

Новости » Политика    21.04.2019 - 09:04
Посол США надеется на демократичность выборов в Украине
Фото: Мари Йованович (РБК-Украина)

Выборы 2019 в Украине, по словам Йованович, должны пройти мирно

Дипломатическое представительство США в Украине рассчитывает на то, что выборы 2019 будут демократическими и мирными. Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович, передает пресс-служба посольства в Facebook.

В частности, Йованович отметила, что надеется на высокую явку во втором туре выборов президента Украины.

"Я и мои коллеги из посольства США вместе с народом Украины ожидаем сегодня демократических и мирных выборов, которые отражают волю граждан Украины. Надеюсь, что сегодня все украинцы, обладающие избирательным правом, примут активное участие в демократии и проголосуют", - подчеркнула она.

Посол США надеется на демократичность выборов в Украине

 

Накануне Йованович также заявила, что Белый дом будет сотрудничать с любым избранным президентом Украины.

Отметим, сегодня в 08:00 в Украине открылись избирательные участки и начался второй тур выборов президента. Избиратели могут проголосовать до 20:00.

В 01:00 по киевскому времени голосование на выборах президента Украины стартовало за рубежом. В частности, первый избирательный участок открылся в Австралии. Завершать голосование будет участок в Сан-Франциско в 06:00 по киевскому времени 22 апреля.

Нарушения во втором туре выборов в Украине: все подробности
Выборы 2019 Выборы 2019: как проходит второй тур голосования Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Соединенные Штаты Америкивыборымари йованович
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь