Посол США надеется на демократичность выборов в Украине

Фото: Мари Йованович (РБК-Украина)

Выборы 2019 в Украине, по словам Йованович, должны пройти мирно

Дипломатическое представительство США в Украине рассчитывает на то, что выборы 2019 будут демократическими и мирными. Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович, передает пресс-служба посольства в Facebook.

В частности, Йованович отметила, что надеется на высокую явку во втором туре выборов президента Украины.

"Я и мои коллеги из посольства США вместе с народом Украины ожидаем сегодня демократических и мирных выборов, которые отражают волю граждан Украины. Надеюсь, что сегодня все украинцы, обладающие избирательным правом, примут активное участие в демократии и проголосуют", - подчеркнула она.

Накануне Йованович также заявила, что Белый дом будет сотрудничать с любым избранным президентом Украины.

Отметим, сегодня в 08:00 в Украине открылись избирательные участки и начался второй тур выборов президента. Избиратели могут проголосовать до 20:00.

В 01:00 по киевскому времени голосование на выборах президента Украины стартовало за рубежом. В частности, первый избирательный участок открылся в Австралии. Завершать голосование будет участок в Сан-Франциско в 06:00 по киевскому времени 22 апреля.