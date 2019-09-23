В Киеве иностранец стрелял в полицейских

В ночь на 23 сентября в Оболонском районе Киева мужчина стрелял в полицейских. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сообщается, что мужчина открыл стрельбу во время проверки документов.

"Полицейские, патрулируя Оболонский район, заметили возле автомобиля четырех человек. Когда они остановилась и вышли из машины, чтобы проверить документы, в ответ один из них начал стрелять", - говорится в сообщении.

В сторону спецназовцев было сделано семь выстрелов, после чего компания начала разбегаться. Трех правонарушителей задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Задержанными оказались уроженцы другой страны, один из них имеет судимости за грабеж и кражу.

Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия для установления местонахождения стрелявшего.

Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УКУ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Фото: Задержание иностранцев, которые стреляли в полицейских (kyiv.npu.gov.ua)

Напомним, 17 сентября в городе Самбор возник конфликт между мужчинами, один из них при этом совершил несколько выстрелов в воздух из неизвестного оружия.

Как сообщало РБК-Украина, в Киеве, на улице Набережно-Корчеватской, во время тушения пожара стреляли в спасателей. На просьбу пожарных прекратить стрельбу мужчина не обращал внимания. Впоследствии полиции задержала стрелка. Никто в результате стрельбы не пострадал.